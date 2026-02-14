Как празнуват Деня на влюбените в различните страни по света

Денят на влюбените, 14 февруари, е истински празник на любовта, който се отбелязва по уникален начин във всяка страна. Докато някои традиции са романтични и нежни, други включват интересни символи и мистериозни ритуали. Нека надникнем в различните кътчета на света и разберем как се празнува любовта там!

Франция

Франция се смята за родното място на валентинките. Именно тук, през XV век, херцогът на Орлеан написва първото любовно писмо до своята съпруга. Днес французите отбелязват празника с разкошни подаръци – парфюми, бижута и, разбира се, изискан шоколад.

Романтична вечеря в ресторант или пътуване до Париж са сред най-предпочитаните начини за честване. Неслучайно френската столица е наричана „градът на любовта“ – Денят на влюбените тук е идеалният момент за любовни признания!

Япония

В Япония 14 февруари е денят, в който жените подаряват шоколад на мъжете. Но не какъв да е шоколад! Има две основни категории – „гири чоко“ за колеги и приятели и „хонмей чоко“, който е предназначен само за истинската любов.

Месец по-късно, на 14 март, настъпва „Белият ден“, когато мъжете отговарят на жеста с подаръци – бели сладкиши, аксесоари, а понякога дори плюшени мечета и бижута. Символиката е изключително важна в японската култура, затова този празник се радва на огромна популярност.

Дания

В Дания Денят на влюбените е обгърнат в загадъчност. Обичайно е да се изпращат анонимни „писма с кокичета“, в които вместо подпис се използват точки. Ако получателят успее да отгатне подателя, напролет получава шоколадово яйце като награда.

Друг романтичен жест, типичен за датчаните, е подаряването на изсушени цветя – символ на вечната любов. Тази красива традиция придава допълнителна магия на празника.

Германия

Германците свързват любовта не само със сърца, но и с… прасета! Това животно е символ на късмета и страстта, затова на 14 февруари влюбените си разменят сувенири с прасета – плюшени играчки, шоколадови фигурки или забавни картички.

Популярни са и медените сърца с романтични надписи, които добавят щипка хумор към празника. Очевидно за германците любовта трябва да носи и усмивки!

Италия

В Италия Денят на влюбените се отбелязва най-тържествено в град Верона – родното място на Ромео и Жулиета. Всяка година тук се провежда фестивалът Verona in Love, който включва концерти, състезания и специални романтични събития.

Улиците се украсяват с червени сърца и цветя, а влюбените пишат писма до Жулиета с надеждата да получат отговор. Вечерта задължително завършва с вечеря на свещи и чаша италианско вино. За италианците любовта трябва да се празнува с истинска страст!

Уелс

В Уелс влюбените не си разменят валентинки, а красиво издълбани дървени лъжици – символ на грижа и силни чувства. Върху тях често се гравират сърца, ключове и катинари – знаци на любов и вярност.

Тази традиция датира още от XVII век, когато моряците изработвали такива лъжици за своите любими преди да отплават на дълги пътешествия. Днес този жест остава прекрасен символ на искрените чувства.

Филипините

За филипинците 14 февруари не е само празник на любовта, а и ден за създаване на нови семейства! В този ден хиляди двойки се женят едновременно в паркове, площади и дори в търговски центрове.

Държавата подпомага тези масови сватби, като покрива част от разходите на младоженците. За филипинците няма нищо по-романтично от това да се венчаят именно на Деня на влюбените.

Любовта има различни лица и традиции по света, но едно е сигурно – независимо как празнуваме, най-важното е да ценим и изразяваме чувствата си. А как вие бихте искали да прекарате Деня на влюбените?/fakti.bg