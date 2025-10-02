Как сънят чисти токсините в мозъка

Сънят отдавна не се смята просто за време за почивка. През последните години науката разкрива, че той е жизненоважен за здравето на мозъка – буквално служи като „система за почистване“. Именно докато спим, мозъкът активира механизъм, който изчиства натрупаните токсини и отпадни продукти, свързани със стареенето и невродегенеративните заболявания.

Изследвания на екипи от Харвард и университета в Рочестър показват, че по време на дълбок сън се активира т. нар. глимфатична система – мрежа от канали, която „измива“ мозъка със специална течност. Тя изтласква токсини като бета-амилоид и тау-протеини – съединения, които се свързват с болестта на Алцхаймер. Когато човек страда от хронично безсъние или чести нощни събуждания, този механизъм не работи ефективно и рискът от деменция и когнитивни проблеми се увеличава.

Сънят има и друго важно действие – намалява нивата на стресовите хормони. Кортизолът и адреналинът се понижават, а това предпазва мозъка от възпалителни процеси и оксидативен стрес. Така сутринта не само се чувстваме по-свежи, но и реално сме защитили нервните клетки.

Невролозите подчертават, че качеството на съня е по-важно от количеството. Възрастен човек се нуждае средно от 7-8 часа сън, но решаващи са фазите на дълбок сън и REM съня. Именно тогава мозъкът „рециклира“ спомени, освобождава се от метаболитни отпадъци и изгражда нови невронни връзки.

Как можем да подпомогнем този процес? Експертите препоръчват да се поддържа редовен режим на лягане и ставане, да се избягват късното кафе и тежките вечери, както и използването на екрани преди сън.