Как фъстъците влияят на рака

Фъстъците са сред най-популярните ядки по света – вкусни, хрупкави и често определяни като полезна закуска. Ново изследване на екип от Университета в Ливърпул обаче поставя въпроса дали при онкологични пациенти консумацията им е напълно безобидна.

Причината е протеинът фъстъчено аглутинин (PNA), който след консумация може да попадне в кръвния поток. Според учените той стимулира отделянето на цитокини – вещества, които правят стените на кръвоносните съдове по-податливи на прикрепване на ракови клетки. Това би могло да улесни разпространението на заболяването.

В предишни изследвания същият екип е установил, че PNA се „залепва“ за специфични захарни вериги в раковите клетки, подпомагайки тяхното оцеляване в кръвта.

Учените подчертават, че откритията не означават, че фъстъците са опасни за здрави хора. Но при пациенти с рак или в процес на възстановяване е разумно да се обсъди консумацията им с лекар.

Проучването, публикувано в списание Carcinogenesis, е част от по-широка работа за връзката между храненето и развитието на рак. Специалистите отбелязват, че са нужни допълнителни изследвания, за да се установи реалният мащаб на риска.





