Калин Гелев, кмет на община Сапарева баня: Уважаеми граждани на община Сапарева баня, поздравявам Ви с Деня на независимостта – 22 септември!

Уважаеми граждани на община Сапарева баня,

Поздравявам Ви с Деня на независимостта – 22 септември!

Обявяването на Независимостта е акт, с който се издига международният авторитет на България, поставящ началото на модерната държавност! България като една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната карта.

В този ден нека си спомним за миналото, за славните дела на предците ни, които с борбен и непоколебим дух спазиха заветите си за „чиста и свята република“.

Нека бъдем достойни наследници на героите за свобода, единство и независимост!

Нека отстояваме идеалите си!

Нека бъдем мъдри в решенията си!

Нека уроците от миналото бъдат нашият пътеводител по пътеката на бъдещето, в името на свободна и независима България, в името на българския народ!





Честит празник!



КАЛИН ГЕЛЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ





