Калин Гелев, кмет на община Сапарева баня: Уважаеми граждани на община Сапарева баня, поздравявам Ви с Деня на независимостта – 22 септември!

Уважаеми граждани на община Сапарева баня,
Поздравявам Ви с Деня на независимостта – 22 септември!
Обявяването на Независимостта е акт, с който се издига международният авторитет на България, поставящ началото на модерната държавност! България като една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната карта.
В този ден нека си спомним за миналото, за славните дела на предците ни, които с борбен и непоколебим дух спазиха заветите си за „чиста и свята република“.
Нека бъдем достойни наследници на героите за свобода, единство и независимост!
Нека отстояваме идеалите си!
Нека бъдем мъдри в решенията си!
Нека уроците от миналото бъдат нашият пътеводител по пътеката на бъдещето, в името на свободна и независима България, в името на българския народ!
Честит празник!
КАЛИН ГЕЛЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ