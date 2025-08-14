Калин Стоянов пита президента: Защо е помилван Огнян Атанасов –  Българския Ескобар

Народният представител от „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов е изпратил официално запитване до президентската институция във връзка с помилването на Огнян Атанасов, известен с прозвището Българския Ескобар.

В публикацията си на своята фейсбук страница Калин Стоянов задава въпроса:

На какво основание е помилван международният престъпник Огнян Александров Атанасов с ЕГН 63********, по-известен като “Тополнишкия”? Да Ви припомня, че този човек беше осъден от Апелативен съд в Гърция на 15 години лишаване от свобода за трафик и разпространение на наркотици. Впоследствие е екстрадиран в България, за да изтърпи наложеното наказание, но през 2022 г. тържествено напуска затвора като свободен гражданин, защото е помилван от президентската институция. Реално “Тополнишкия” е изтърпял едва 5 от общо 15 години лишаване от свобода, т.е. с указ на президентската институция са му опростени 10 години лишаване от свобода, наложени от съда в Гърция!!!

Между другото, помилваният от президентската институция през 2022 г. Огнян “Тополнишкия” отново е задържан през февруари 2025 г. от служители на ГДБОП, този път в момент на сделка с 4 кг кокаин.

Считам, че като държавен глава дължите пълна прозрачност и отчетност пред всички български граждани, пише Калин Стоянов.

Припомняме, че на 11 август тази година наркобосът поиска по-лека мярка от „домашния арест“, но молбата му остана без уважение. Той не се яви в Окръжен съд – Благоевград, дойде само адвокатът му Тома Гунчев, който изтъкна, че от 6 месеца не се извършват процесуално-следствени действия, а на подзащитния му се налага да ходи на прегледи при лекари заради множеството заболявания, от които страда. Поради тази причина адвокатът направи искане за мярка „парична гаранция“. Съдия Диана Узунова обаче отказа и остави в сила досегашната мярка „домашен арест“.

Официалното запитване на бившия вътрешен министър е и във връзка с кортежа на държавния глава, който бе заснет край Варна през уикенда

В запитването си депутатът пита:



1. На какво основание на 10.08.2025 г. кортежът, с който се придвижвахте в гр. Варна, наброява общо 7 превозни средства?



2. Има ли заповед на началника на НСО или друго длъжностно лице от Националната служба за охрана кортежът да бъде в този вид, или разпореждането идва от друго място?



3. В кортежа били ли са превозвани други лица с висока степен на застрашеност, което да е наложило предприемане на допълнителни мерки за сигурност?



4. Освен официални лица, в придружаващите Ви автомобили, движещи се при специален режим, пътували ли са други граждани, служители от администрацията на президентството, близки, приятели или роднини и ако да, на какво правно основание?



5. Каква е точната бройка на служителите от НСО, командировани на родното Черноморие, за да се грижат за Вашата безопасност?

Той уточнява, че отправил питането си днес, в качеството му на народен представител и на основание чл. 139 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.





