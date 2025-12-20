Камерите в тоалетни: Арестуваният директор се прибра под гаранция

Александър Евтимов, обвиняемият директор на 138-о училище в София, се прибра в дома си късно вечерта в петък. Той отказа да коментира обвиненията.

Това се случи, след като Софийският районен съд го освободи срещу парична гаранция от 5000 лева. Евтимов е с две обвинения.

Според разследващите той сам и за собствена сметка е купил камери, които след това е скрил в датчици за движение и ги е поставил в тоалетни на училището.

Сигналът от камерите стигал директно до кабинета му, а след това с приложение видеата се качвали на личния му телефон.