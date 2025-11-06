Камион изгоря в базата на ОП „Биострой“ край Благоевград, в същия ден предприятието получи нов сметосъбиращ автомобил (ОБНОВЕН)

Камион изгоря в базата на благоевградското общинско предприятие „Биострой“. Огненият инцидент стана днес след 14 часа в гаража в село Мощанец. Камионът се е самозапалил, напълно е изгоряла кабината.

„Димът е тръгнал от кабината. Служители са започнали да гасят незабавно с пожарогасители. Пожарът е потушен от екип на пожарната, който бързо е пристигнал след подаване на сигнала”, заяви за „Струма“ управителят на ОП „Биострой“ Васил Бачев, който веднага се е отправил към базата.

В. Бачев

Няма пострадали при инцидента, а причините за пожара се изясняват. Най-вероятно се касае за техническа неизправност. Автомобилът е стар, но има застраховка. Днес е бил в работен режим, а шофьорът го е оставил в базата, след като му е свършила смяната. По ирония на съдбата днес ОП „Биострой“ получи нов сметосъбиращ 15-кубиков автомобил, който ще обслужва предимно кварталите „Струмско” и „Еленово“. Това е поредната придобивка в автопарка на предприятието.

„През лятото бяха доставени нов самосвал и сметосъбиращ автомобил. Те са 7-кубикови и с варио преса, като са предназначени да обслужват селата“, добави Васил Бачев.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА