Камион избухна в пламъци и изгоря на АМ „Струма“, има силно задимяване

Камион избухна в пламъци и напълно изгоря на магистрала „Струма“. Инцидентът е станал до отбивката за Дупница в посока София. В района има силно задимяване.

Запалил се е влекачът на камиона. На място веднага е изпратен патрул на МВР, който е спрял движението в района на пътен възел „Бинека“. Ремаркето е окачено, а шофьорът е изведен невредим, завяиха от пресцентъра на полицията в Кюстеднил.

В камиона са превозввани бутилки със сок. Няма разлив по пътя, но движението ще остане затворено докато се обслужи местопроизшествието.

От АПИ обявиха, че има обходен маршрут по път I-1 Благоевград – София през Дупница. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Заради инцидента в района има задръстване.





