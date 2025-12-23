Камион навлезе в насрещното на пътя между Баничан и Господинци, последва сблъсък, има ранена жена

Около 12:15 часа на 22.12.2025 г. на пътя между с. Баничан и с. Господинци, товарен автомобил „Рено Експрес“, управляван от 38-годишен мъж от гр. София е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в лек автомобил „Тойота Рав 4“, управляван от 67-годишен мъж от с. Ваклиново. В резултат на инцидента, 76-годишна пътничка в лекия автомобил „Тойота“ е пострадала с фрактура на раменна кост и хематом на крака. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.