Камион подпали три пожара във Великотърновско

Неизправен тежкотоварен камион предизвика пожар на три места в района на Велико Търново и западния вход на Дебелец, съобщи кметът на областния град Даниел Панов. Двете огнища в района на Дебелец са овладени и локализирани – екипите на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ реагираха моментално, на място има достатъчен брой пожарни автомобили и огнеборци, помагат доброволци от Дебелец, включена е и тежка верижна техника за просеки, осигурени са водоноски. На терен е и заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев. Огънят е достигнал дворните пространства на две къщи в Дебелец, но е загасен, няма пострадали. Екипите на пожарната се борят с третото огнище – в района на Присовските завои и военния завод „Терем – Ивайло“. Ръководството на предприятието също е уведомено. Главният път Велико Търново – Гурково в района на Присовските завои е затворен. По случая е образувано досъдебно производство.





