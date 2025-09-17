Камион пропадна в дупка в пернишкия кв. „Иван Пашов”

Камион е пропаднал в района на Професионална гимназия „Хр. Ботев“ в пернишкия кв. „Иван Пашов“. Голямата машина превозвала стоки за зареждане на търговски обект, когато хлътнала в ямата, останала след отстраняване на авария. Насипаният чакъл за запълване на изкопа е слегнал и предна дясна гума на камиона пропаднала в дупката.

Заради инцидента пътят там бе временно затворен. От общината съобщиха, че изкопните дейности в района не са техни. Най-вероятно става въпрос за отстранена авария на ВиК.

Само преди дни на пътя през кв. „Хумни дол“ след ремонт се бе образувала дупка, в която пропадна малък камион. Изваден бе с помощта на багер, който повдигна хлътналата гума.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





