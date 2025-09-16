Камион пропадна в дупка на пътя в Перник

Камион е пропаднал в района на Професионалната гимназия „Хр. Ботев“ в пернишкия квартал „Иван Пашов“. Голямата машина превозвала стоки за зареждане на търговски обект, когато хлътнала в ямата, останала след отстраняване на авария. Насипаният чакъл за запълване на изкопа е слегнал и предна дясна гума на камиона пропаднала в дупката. Заради инцидента пътят там е бил временно затворен. От общината съобщиха, че изкопните дейности в района не са техни. Най-вероятно става въпрос за отстранена авария на „ВиК“.

Само преди дни на пътя през квартал „Хумни дол“ след ремонт се е образувала дупка, в която пропадна малък камион. Изваден бе с помощта на багер, който повдигна хлътналата гума.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






