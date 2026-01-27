Камион се вряза в чакащи тирове на „Капитан Андреево“, шофьорът загина 

Шофьор загина, след като тежкотоварният автомобил, който управлявал, се вряза в опашката от чакащи тирове на няколко километра преди ГКПП „Капитан Андреево“, съобщава Нова.

Пътният инцидент е станал към 7.00 ч. във вторник в аварийната лента на 104 км на АМ „Марица“. Загиналият е 66-годишен турски гражданин, а камионът, в който се е блъснал, е молдовски.

През последните дни колоната от товарни автомобили минава е 20 км. Това е в резултат от дългото чакане, което се дължи на факта, че част от камионите, които пътуват от Европейския съюз към Турция, минават през България, вместо през Гърция заради фермерските блокади.

Турският тир е бил в средата на колоната и при маневра при дъждовно и мъгливо време, се е ударил в друг камион, който е бил на пътното платно.

Движението на товарните автомобили от Свиленград към пропускателния пункт на влизане в Турция е временно спряно заради произшествието. За колите бе създаден обходен маршрут през Генералово и Свиленград.

Извършва се оглед на местопроизшествието.