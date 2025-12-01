Кампания „Говори с факти за ХИВ!“ започва в област Кюстендил

От днес в област Кюстендил започват събитията, посветени на първия етап от Националната АНТИСПИН кампания, организирана по повод 1 декември – Световния ден за борба срещу СПИН, предаде „Фокус“. Тази година инициативата преминава под мотото „Това не го казвай! Говори с факти за ХИВ!“, което насочва вниманието към необходимостта от информираност, отговорно поведение и редовно изследване за ХИВ.

Целта на кампанията е да повиши обществената осведоменост за начините на предаване на вируса и рисковете от сексуално предавани инфекции. Акцентът е върху фактическата информация, превенцията и насърчаването на личната грижа за здравето.

В периода 1–5 декември 2025 година, от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч., в сградата на РЗИ – Кюстендил ще се проведе „Седмица на отворени врати“. Жителите на региона ще могат да се възползват от безплатно и анонимно консултиране и изследване за HIV с бърз тест, както и да получат здравно-образователни материали.

Днес, в интервала от 12.00 до 14.00 ч., ще бъде разкрит изнесен кабинет за анонимно и безплатно тестване в Дупница – в офиса на здравните медиатори.

В рамките на кампанията РЗИ – Кюстендил ще организира и здравни беседи в училища, насочени към повишаване на информираността на учениците относно ХИВ/СПИН и превенцията на рисковото поведение.

Събитията през следващите дни имат за цел не само да осигурят достъп до изследвания, но и да насърчат открит разговор, основан на факти – ключов елемент в усилията за ограничаване разпространението на ХИВ в обществото.