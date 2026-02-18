Камъни падат в Кресненското дефиле! Какви мерки ще предприеме АПИ, за да няма пътни инциденти?

Камъни паднаха на пътното платно в Кресненското дефиле. За това сигнализираха вчера шофьори, които качиха видеоклипчета в групата „Кулата-Промахон“.

„Отново паднали скали в Кресненското дефиле! Преди бензиностанция Карелия (посока Симитли-Кресна)!”, предупреди Тодор Гюрев, екслидер на ГЕРБ в Кресна и бивш кандидат за кмет на последните местни избори. Той също илюстрира опасната ситуация на пътя с клип, на който се виждат срутилите се камъни в лентата за движение, полицейска кола и служител на АПИ.

Това е пореден случай на паднала скална маса в Кресненското дефиле и е истински късмет, че няма пътен инцидент. На 15 февруари на обяд поради свлечена земна маса на пътното платно движението по път I-1 Симитли-Кресна при км 388 в Кресненското дефиле временно беше двупосочно в една лента. До отстраняване на камъните трафикът се регулираше от сигналисти. От АПИ отправиха апел към шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Само с апели обаче ситуацията едва ли ще се подобри на фона на проливните валежи в района. Репортер на „Струма“ вчера отправи следните въпроси до пресцентъра на АПИ:

Колко такива случая са регистрирани през последните 10 дни? Предвиждат ли се превантивни мерки в рисковите участъци с оглед осигуряване на пътна безопасност и недопускане на ПТП? В случай че има набелязани такива, моля да посочите какви са.

След получаване на отговорите те ще бъдат публикувани в следващ брой на в. „Струма“.

Иначе Кресненското дефиле е част от републиканската пътна мрежа, която по силата на обществена поръчка се поддържа от ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2023″. Обединението бе създадено на 14.03.2023 г. съгласно чл. 275-276 от Търговския закон, във връзка с чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите между благоевградските фирми „Грома Холд” ЕООД, представлявана от Виктор Велев, и „ЕТЕРНА КЪНСТРЪКШЪН“ АД, представлявана от Маргарита Котева, и „БКС“ ЕООД, със седалище и адрес Гоце Делчев на бизнесмена Руен Кирев.

След повече от година застой по мегатърга за ремонти на 11 февруари в АПИ са отворени ценови предложения по три от девет позиции. В Район 2, обхващащ областите Благоевград, Кюстендил и Перник, са отворени две оферти – на „Грома Холд“ и „Европейски пътища“, като консорциумът „Страбаг БР“ е отстранен.

