Канабисова нива откриха край Мечкул

Близо 1,5 т наркорастения ожънати в Пиринско през юли

Поредна канабисова нива бе открита в Пиринско, този път в землището на село Мечкул, община Симитли. При полицейска операция във вторник криминалисти при 2-ро РУ – Благоевград са намерили около 220 тревисти растения, с общо тегло около 400 кг, които след направен полеви тест са реагирали на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

В рамките на специализирана полицейска операция по линия на противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества са задържани двама благоевградчани, на 46 и 48 години, с малки количества дрога.

При извършена в района на ул. „Георги Андрейчин“ проверка на 48-годишния мъж у него полицейски служители на 2-ро РУ – Благоевград открили полиетиленово пликче, съдържащо около 0,44 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис. В централната градска част на Благоевград полицейски служители на 1-во РУ проверили жилище, обитавано от 46-годишен мъж, където са намерени 2 полиетиленови сгъвки с бяло прахообразно вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на амфетамин с общо тегло около 0,7 грама. Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа, а за случаите е уведомена Районна прокуратура- Благоевград.

Над 1 тон канабис и 465 кг марихуана са задържани през месец юли 2025 г., като наркоплантацииите са базирани основно в Петричко-Санданския район. Това показва ежемесечният анализ на данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на този вид престъпления. За престъпления, свързани с производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества, задържаните са 785. Проведени са 596 специализирани полицейски операции, досъдебните производства са 896. Сред по-характерните случаи е досъдебно производство, при което са разкрити 6 ниви с 526 канабисови растения в планината Огражден. В землището на с. Зойчене, община Петрич, са открити 2 ниви, засети с общо 330 растения с общо тегло 757 кг, реагиращи при полеви наркотест на канабис.

В хода на същата операция в община Петрич, в землището на с. Крънджилица е открита нива с 55 растения с общо тегло 82,5 кг, а в землището на с. Драгуш са открити 3 ниви със 141 канабисови растения с общо тегло 245,5 кг.

Канабисови ниви бяха открити и през настоящия месец август в района на Петрич и Сандански с помощта на хеликоптер на „Гранична полиция“ и унищожени от органите на реда.

Канабисови растения с общо тегло около 1795 килограма бяха открити само на 12 август. Тогава при съвместни действия на криминалисти при ОДМВР – Благоевград и екипи на ГД „Национална полиция“ и Специализиран отряд за въздушно наблюдение при ГД „Гранична полиция“ бяха открити 890 от растенията, с общо тегло около 1725 килограма. Те били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на с. Бельово, община Сандански, а 61 от тях, с тегло 70 килограма – в обособена нива в землището на с. Чурилово, община Петрич. След направен полеви тест растенията са реагирали положително на канабис и са унищожени на място в присъствието на комисия.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА






