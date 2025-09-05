Канарчетата призоваха босовете на орлетата и останалите клубове на бунт срещу чиновниците в БФС и телевизионния монопол в ущърб на феновете

„Ботев“ /Пд/ призова босовете на орлетата Георги Спасов и Милен Стефанов и останалите професионални клубове на бунт срещу чиновниците в БФС и телевизионния монопол в ущърб на феновете. Паметливи благоевградски ултраси обаче веднага припомниха на властимащите на „Дъбравска“ 1, че „Пирин“ вече се е опарил достатъчно с подкрепата за Димитър Бербатов срещу сегашното ръководство на футболната централа и не би трябвало да се влиза в конфронтация с Георги Иванов-Гонзо и компания още веднъж.

Междувременно Спортно-техническата комисия „роди“ програмата по дни и часове за първите четири кръга на Първа и Втора лига след прекъсването за националните отбори. Хората на Христо Арангелов подновяват първенството с домакинство срещу „Дунав“, заложено за пряко тв излъчване. Дербито с драконите е в ранния неделен следобед на 14 септември. Съботни са двубоите с „Беласица“ на „Царя“ и с „Черноморец“ на ст. „Христо Ботев“, а понеделнишка е визитата в „Гнездо на орли“ в Разград и на зелено-белите, и на комитите, както и двубоят между „Вихрен“ и „Марек“.

„Левски“ се очертава като най-потърпевшия отбор в елита след паузата с 5 мача за 21 дни. Сгъстеният цикъл идва от насрочването на отложеното гостуване на „Колежа“ срещу „Ботев“ /Пд/ на 30 септември /вторник/ от 17.30 ч.. Сините веднага скочиха и поискаха поне промяна на началния час. „Разбираме, че този мач ще трябва да се изиграе в работен ден и в средата на седмицата, но сме предприели действия в посока промяна на часа. Макар да разбираме аргументите на телевизионния оператор, вярваме, че мач с подобен заряд заслужава подходящо времево позициониране от гледна точка на публиката. Напомняме, че е от съществено значение всички страни да осъзнаят, че футболът съществува най-вече заради своите фенове“, гласи становището на „Левски“. Срещата от шестия кръг не се игра на 24 август, за когато беше насрочена, защото от „Герена“ се възползваха от правото да я отложат заради участието в плейофите на Лигата на конференциите.

С остра позиция за датата и часа на сблъсъка с левскарите излязоха и канарчетата. „Ръководството на ПФК Ботев Пловдив изразява своето дълбоко възмущение от решението дербито Ботев Пловдив – Левски София да бъде насрочено за 30 септември (вторник) от 17:30 часа. Това решение е поредното доказателство, че Българският футболен съюз и неговите партньори от Нова Броудкастинг Груп не се съобразяват с феновете и клубовете, а действат единствено в услуга на собствените си комерсиални интереси. Назначаването на мач от такъв ранг в работен ден и в толкова неподходящ час лишава хиляди привърженици от възможността да бъдат на стадиона и да подкрепят любимия си отбор. При почивен ден и начален час около 20:00 на най-модерния стадион в България щяха да присъстват минимум 16 000 зрители. Вместо това, с едно безумно решение, БФС и Нова Броудкастинг Груп съзнателно обричат трибуните на празнота. Особено ощетени са феновете на гостуващия отбор, които ще бъдат принудени да пътуват от София в работен ден, за да подкрепят своя тим. Това е пореден удар по истинските фенове на българския футбол – хората, които са неговата душа. ПФК Ботев Пловдив заявява категорично: алчността на Нова Броудкастинг Груп и подчинението на БФС водят до системна експлоатация на българските клубове и унищожаване на футболната атмосфера по стадионите. Стадионите остават празни, приходите за клубовете са сведени до минимум, а вместо развитие, футболът ни е тласкан към разруха. Ние питаме: Футболът в България играе ли се за феновете или за телевизиите? И ако този порочен модел продължи, много скоро по каналите на Диема няма да има футбол, а единствено банкети на „отрочетата“ на БФС“, написаха от пловдивския клуб и в допълнение отправиха следния призив към българските клубове:

„Призоваваме всички клубове от Първа лига и Втора лига да не остават безучастни пред този пагубен модел. Днес решението ощетява нашите фенове, утре ще ощети вашите. Само с общи усилия можем да променим тази практика и да поставим отново на първо място интересите на футболните клубове и техните привърженици. Българският футбол принадлежи на феновете и клубовете – не на телевизионни корпорации и чиновници“.

Любопитен нюанс в програмата е, че голямото дерби между лидерите в класирането „Левски“ и „Лудогорец“ ще се играе в петък (19 септември) от 20:30 часа на ст. „Георги Аспарухов“. Две седмици по-късно ЦСКА приема хегемона на ст. „Васил Левски“ в неделя вечер.

