Кандидатката за зам.-омбудсман ще бъде изслушана в ресорната комисия на 2 септември

Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество ще проведе изслушване на кандидата за заместник-омбудсман Мария Филипова на 2 септември от 16:00 часа. Това се съобщава в сайта на Народното събрание.

Оттам посочват, че кандидатурата на Филипова е внесена от омбудсмана Велислава Делчева на 18 август 2025 г. Към настоящия момент Комисията е изпратила писма с искане за служебни проверки на кандидата за зам.-омбудсман относно гражданство, съдимост и принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Филипова.

От парламента обясняват, че както и при избора на омбудсман, така и сега, съществува възможност неправителствените организации и медиите да отправят въпроси, на които кандидатът за зам.-омбудсман да отговори по време на изслушването. Въпроси и становища ще бъдат приемани от Комисията не по-късно от три дни преди провеждане на изслушването, допълват от Народното събрание.

Припомняме, че на 18 август омбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание кандидатурата на Мария Филипова за заместник-омбудсман. В съобщението до Росица Кирова, председател на Парламентарната комисия за пряко участие на гражданите и жалбите и взаимодействие с гражданското общество, Делчева посочва, че Филипова притежава многогодишен професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите.





