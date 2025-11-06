Кандидатът за президент на БФЛА – Иван Колев, се ангажира публично даувеличи бюджета на лекоатлетическата ни федерация с близо 1 млн. лв. (511 хил. евро) през следващите две години

Ако бъде избран на общото събрание на 08.11.2025 г., Колев ще гарантира богат

спортен календар от национални и международни състезания, както и солиден

фонд за подпомагане и разширяване на програмата за развитие на младите атлети

Кандидатът за президент на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) – Иван Колев, се ангажира да увеличи значително бюджета на федерацията през следващите две години за по-високи резултати и по-силно развитие на българската атлетика, особено сред младите атлети. Това е един от основните акценти в програмата на Колев, ако бъде избран за шеф на БФЛА на предстоящото Общо събрание на БФЛА, което ще се проведе на 08.11.2025 г., от 14.30 ч., в залата за

събития на училище „Свети Георги“ на бул. „Никола Вапцаров“ 47 в София.

Иван Колев си поставя високи цели и амбициозен план-програма (виж ТУК), което ще

изисква по-висок бюджет за федерацията и публично-частно партньорство. В момента

БФЛА разчита изключително на субсидия от държавата по линия на Министерство на

младежта и спорта, в размер на 2 млн. лв. (1.02 млн. евро) годишно. Още през

следващата година Иван Колев се ангажира да осигури чрез спонсори допълнителни

350 000 лв. (179 хил. евро) годишно, а през 2027 г. – още 500 000 лв. (259 хил. евро) на

година.

Финансовите средства вече са договорени и ще бъдат подсигурени от водещи бизнеси

в страната. Паралелно с осигуряването на частен капитал, кандидатът за президент на

БФЛА ще преговаря с Министерството на спорта за увеличаване на финансирането от

държавата. Минимум 75% от спонсорските средства, но не по-малко от 250 000 лв.

(128 хил. евро) годишно, да се изразходват за подпомагане и разширяване на

програмата за подрастващите атлети, предлага още кандидатът за президент на

българската атлетика. Гарантиране на пълна прозрачност и отчетност на финансите

на БФЛА чрез формиране на комисия по бюджет и финанси към УС на БФЛА с членове -представители на клубовете, предлага още Колев.

С допълнителните спонсорски средства, които ще бъдат набавени, БФЛА ще обезпечи богат спортен календар от вътрешни и международни състезания, които ще помогнат за израстване и утвърждаване на българските състезатели и техните треньори.

Увеличаване на броя на лекоатлетическите писти в България, които в момента се

броят на пръстите на едната ръка, изграждането на подходяща спортна база,

повишаване броя на картотекираните състезатели с 25% до поне 4000, организиране

на минимум две състезания в зала през зимата и зонални състезания на открито по

региони през лятото, най-вече за деца, юноши и девойки младша и старша възраст, са

другите ключови опорни точки в плана на Иван Колев. Организиране и финансово

подсигуряване на минимум едно международно състезание в зала и едно на открито,

също е сред целите. „Извън европейско и световно първенство или олимпийски игри, федерацията трябва да осигурява възможност за изява на поне двама състезатели младша и старша възраст от всяка дисциплина на минимум едно състезание годишно извън България,“ счита кандидатът за президент на БФЛА.

Сред целите, които си поставя Иван Колев, са още:

● Два масови старта годишно за деца до 12 г. във всеки български областен град

чрез партньорство с общините и клубовете;

● Минимум 24 състезания в кросови, шосейни и планински бягания за юноши,

девойки, мъже и жени, като две от тези състезания да бъдат на 21 км и две в

маратонската дистанция;

● Провеждане на национален шампионат за младежи под 23 г.;

● Формиране на зони и квалификации за деца под 14 г.;

● Преустановяване на практиката шампионатите в различните възрастови групи

да се струпват в един уикенд;

● По-изгодни и еднакви за всички клубове, състезатели и треньори условия за

хотели и бази и др.

Сериозно внимание в програмата на Иван Колев е отделено на програмата за

стимулиране и израстване на състезатели и треньори чрез премии и награден фонд.

Силен акцент е и популяризирането на леката атлетика сред подрастващите и в

обществото, превръщането й в много по-масов спорт, повишаването на имиджа и

издигането на обществения статус на състезатели, треньори и клубове. В тази връзка

се предлага създаване на силен и разпознаваем бранд „Българска атлетика“, който да

носи национална гордост за атлети, треньори и деятели и да бъде високо ценен от

обществото. Успешното позициониране на този бранд ще повиши обществената му

популярност и ще засили влиянието на леката атлетика в България. „Трябва да

възродим българската лека атлетика до високото ниво, на което беше и да я

превърнем отново в онзи масов спорт сред младите, който е била. По този начин,

както и чрез постижения и успехи на пистата, можем да дадем добър пример за

подражание на подрастващите и добра алтернатива на дългото и безсмислено

екранно време, което младите прекарват на телефоните си. Това ще ни

гарантира и по-здрава нация,” убеден е Иван Колев.

Цялата програма ТУК.