Капитанът на орлетата Ал. Дюлгеров предложи брак на любимата си Ани в заговор с най-близките й приятелки /ОБНОВЕНО/

Капитанът на орлетата Александър Дюлгеров се сгоди за IT специалистката от Петрич Ани Христова. Любимецът на феновете на „Пирин“ се възползва от 2-седмичната пауза на отбора в първенството, за да организира специалния момент на морския бряг, любимо място на момичето на сърцето му. Той прецизно обмислил всеки детайл за създаването на романтична обстановка на брега с много цветя, осветени от интимно трептящи свещи върху пясъка. Грейнал надпис „Омъжи се за мен“ и годежен пръстен, поднесен на колене от любимия, оставиха без дъх Ани и емоционалният й отговор бе „да!“.

Интимният момент на двамата влюбени бе споделен с най-близките приятелки на Ани, които кандидат-младоженецът предварително посветил в заговора за подготвеното предложение, като ги заклел да пазят всичко в пълна тайна.

„Те много държат една на друга и исках да я изненадам и да съпреживеят с нас този изключителен момент. Тя беше много щастлива. Аз също съм много щастлив. Време беше това да се случи“, не бе многословен Александър Дюлгеров. Двамата с Ани Христова живеят заедно от 2 години и признаха, че се наслаждават на емоцията около годежа и още не са обсъждали дата за сватбата .

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






