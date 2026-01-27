Карамелизирани пуканки

Необходими продукти:

150 г царевица за пуканки

3 с.л. олио

50 г краве масло

200 г кафява захар

50 мл. глюкозен сироп

1/2 ч.л. сол

1/4 ч.л. сода бикарбонат

1/2 ч.л. ванилов екстракт

Начин на приготвяне:

Олиото се загрява в голяма тенджера на умерен огън. Поставят се 2–3 зърна пуканки и се захлупва. Когато се спукат, се добавят останалите зърна. Тенджерата се разклаща периодично, докато пукането се забави. След това се сваля от котлона и пуканките се прехвърлят в голяма купа, като непуканите зърна се отстраняват.

Маслото се разтопява в тенджера на умерен огън. Прибавят се кафявата захар, глюкозният сироп и солта. Сместа се разбърква и се оставя да се разтопи. Щом това стане разбъркването се прекратява и се оставя да ври тихо за още 2-3 минути. Сваля се от котлона и внимателно се добавят содата и ванилията – сместа ще се надигне.

Горещият карамел се излива веднага върху пуканките. С шпатула или дървена лъжица се разбъркват, така че всички пуканки да се покрият равномерно.

Фурната се загрява на 120°C. Пуканките се разпределят върху тава, покрита с хартия за печене. Пекат се 35-45 минути, като се разбъркват на всеки 15 минути за равномерна хрупкавост. Целта е карамелът да се втвърди и да стане хрупкав. Ако желаете, може да пропуснете тази стъпка

Може да се съхраняват в херметически затворен съд до една седмица, но е най-добре да се консумират веднага.1001recepti.com