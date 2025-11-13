Каратистите на „Спартак“ завършиха годината с каре медали и незачетен ипон в Пловдив

Каратистите на „Спартак“ (Бл) завършиха годината с каре медали от национална купа „Пловдив“ по шинкиокушин за деца. Теодор Борисов спечели сребърно отличие в кат. до 45 кг при момчетата до 14 г. В същата възрастова група с бронз се окичи Никола Калайджиев (+70 кг), въпреки че разполагаше с най-малко опит от конкурентите си. Липсата на достатъчно рутина се оказа решаваща и за Георги Йорданов (50 кг), който отстъпи на финала сред 10-годишните. Трети при момчетата до 12 г. се нареди Михаил Теов (36 кг), на когото малко не достигна за по-високо класиране. Реферско преразглеждане на резултата лиши от място на почетната стълбичка Петър Рангелов (35 кг, до 10 г.). Синът на клубния председател и треньор Радослав Рангелов стигна до ипон в последната секунда срещу опонент от домакините, ала арбитрите се събраха и ревизираха решението си, като по този начин не зачетоха чистата победа на благоевградския малчуган. Заедно с Р. Рангелов в треньорския щаб на спартаковци бяха сенсей Борис Стоименов и Николай Черкезов, а част от съдийския апарат бе доскорошната състезателка на тима от Пиринско Валентина Тасева. В последната проява от календара на българската федерация по карате шинкиокушин участваха 271 състезатели на 23 клуба.

Т. Борисов и Г. Йорданов по време на награждаването В. Тасева, Б. Стоименов и Р. Рангелов (вдясно ) с благоевградския тим в пловдивската зала след края на турнира

ИВАН ДЕЛЧЕВ