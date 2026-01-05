Кардиологът д-р Димитър Станоев напуска санданската болница, излиза в пенсия

Завеждащият отделението по кардиология в МБАЛ „Югозападна болница“ в Сандански д-р Димитър Станоев е депозирал молба за напускане до управителя д-р Илия Тонев. В мотивите си д-р Станоев е посочил навършване на пенсионна възраст.

„Всеки има право да избира дали да продължи да работи, след като навърши пенсионна възраст. Изборът на д-р Станоев е да приключи с работата си в санданската болница”, каза д-р Ил. Тонев.

Д-р Димитър Станоев е започнал работа в санданската болница през 1987 г. Това е времето, когато в здравното заведение вече работят настоящият управител д-р Ил. Тонев и завеждащият АГ отделението д-р Г. Атанасов. Освен лекар д-р Станоев бе и част от политическия живот в община Сандански. Той бе четири мандата съветник в Общинския съвет.

ЛИДИЯ МАНЕВА