Каре нови попълнения представи закъсалият „Беласица“ – трима боляри и един еделвайс

Каре нови попълнения представи закъсалият „Беласица“. С комитите подписаха разделилите се с „Етър“ Петър Караангелов, Димитър Илиев и Кристиян Вълков, както и крилото на „Вихрен“ Антон Карачанаков. Старши треньорът на комитите Живко Желев дори прекъсна ваканцията си, за да дойде в Петрич за трансферните процедури с вече бившите боляри. Петричанинът П. Караангелов е най-познатото име на местната футболна общественост. Роденият на 28.12.2001 г. полузащитник е възпитаник на школата на „Бела“, откъдето преди 10-на години скаутът на канарчетата Марин Бакалов го селектира за „Ботев“ /Пловдив/. Няколко години по-късно бе привлечен в академията на „Лудогорец“, където премина през всички формации и стигна до дублиращия тим, с който натрупа опит във Втора лига, изигравайки 85 мача с 6 гола, записа участие в младежката Шампионска лига и в юношеската гарнитура на България. В началото на тази година се премести на „Ивайло“ и сложи на сметката си 31 мача във виолетово. Д. Илиев е на 26 г., ляв бек, а дотук кариерата си е носил екипа на родния „Локомотив“ /Горна Оряховица“, „Литекс“ и „Лудогорец“, преди да акостира във Велико Търново. Кр. Вълков е централен защитник, на 21 г., със стаж в „Монтана“, „Бдин“, „Ловеч“ и „Етър“. Оказва се, че и тримата са работили под ръководството на Ж. Желев в старопрестолния град, така че той отлично познава качествата им.

Кр. Вълков и Д. Илиев подсилиха състава на Ж. Желев /отляво-надясно Вчера подписи сложиха също П. Караангелов /вляво на/ и А. Карачанаков.

Най-познатото име от новопривлечените е 33-годишният Антон Карачанаков от санданското село Ново Делчево. Израства в школата на „Пирин“ /Благоевград/, има богат опит в родния елит с отборите на ЦСКА, „Славия“, „Берое“, „Ботев“ /Пд/… Зад граница се е подвизавал в първенствата на Русия, Полша, Гърция, Румъния и Северна Македония. През есента има 8 двубоя с един гол за еделвайсите.

С това селекцията на бяло-червените няма да приключи. На стадион „Цар Самуил“ се очакват още три подкрепления – вратар, бранител и нападател, с надеждата да засилят състава и да допринесат за по-високата конкурентоспособност на петричани.

СТАНЧО СТАНЧЕВ