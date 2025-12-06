КАРИЕРЕН СКОК! Благоевградският съдия Георги Янев предложен за зам. шеф на АС- София област

Благоевградският окръжен съдия Георги Янев е напът да реализира висок кариерен скок. Той е предложен за заместник-председател на Административен съд – София област от шефката на институцията Вергиния Димитрова. Има и предложение за втори зам. председател, което е за съдия Милена Кирова Костова-Колева, бивш шеф на РС – Стара Загора. Двете предложения на комисията за атестации и конкурси са включени за разглеждане в дневния ред на заседанието на СК на ВСС, насрочено за 9 декември.

Геор­ги Янев ста­на съ­дия в Ок­ръ­жен съд – Бла­гоев­град през 2022 г.



Интересното е, че съдия Георги Янев е командирован в АС – София област и е предпочетен за поста измежду титулярите. В съда има общо 14 магистрати, като някои са с респектиращи професионални визитки. В състава са Милка Итова, бивш член на ВСС и на Инспектората на ВСС, Каролина Михайлова, бивш член на ВСС, Марияна Кабакчиева – експредседател на АС – Велико Търново, Десислава Ахладова – експредседател на АС – Перник и бивш зам. правосъден министър и министър в периода 2017-2021 г.

Припомняме, че съдия Георги Янев бе командирован от Окръжен съд – Благоевград в Административен съд – София област със заповед на председателя на ВАС Георги Чолаков от 4 ноември 2024 г. Две години преди това той спечели конкурс за наказателен съдия в Окръжен съд – Благоевград след дългогодишен професионален опит в РС – Благоевград. Конкурс за преместване спечели и неговата съпруга съдия Атанаска Китипова, която от месец май 2024 г. е на постоянен щат в Наказателната колегия на Апелативен съд – София, където преди това бе командирована няколко години.

През ноември 2024 г. в САС се премести и окръжният наказателен съдия Илиана Стоилова, след като спечели конкурс за повишаване в длъжност.

Освен назначението на съдия Георги Янев за зам. шеф на АС – София област, което е залегнало като проект за гласуване в 3-та точка от дневния ред на заседанието на СК на ВСС на 9 декември, ще бъдат взети и други кадрови решения – конкурси и атестации. Предложение за предварителна атестация е направена за съдия Георги Иванов от АС – Благоевград във връзка с повишаването му в ранг.

