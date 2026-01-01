Карлос Насар за Алекс: Влюбих се от пръв поглед! Двамата заедно на Алпите

Oлимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар проговори за връзката си с волейболистката Александра Костадинова.

Спортист №1 на България разкри, че е заедно с нея от 4 месеца. Преди това той любеше гимнастичката ансамбъла Магдалена Миневска, но между тях настъпи разлъка.

„Честно казано, не ce запознахме нито в залата по Вдигане на тежести, нито във волейболната зала, а в един ресторант. Тя беше на отсрещната маса срещу мен. Гледахме се доста романтично, след което се намерихме в социалните мрежи. Установихме, че погледите ни са били доста приятни“, сподели тежкоатлетът в ефир.

„Понеже и аз, и тя доста пътуваме, минаха 2 седмици, преди да се видим отново. Дотогава само си пишехме, но доста откровено. Направихме няколко излизания. Виждам, че и тя е доста искрена и с добри намерения към мен, което предразполага и аз да съм такъв с нея. Когато започнахме по-често да се виждаме, разбрахме, че ни е много трудно, щом сме разделени. Опитваме ce постоянно да сме си наблизо. Заедно сме от 4 месеца. За най-важното мен e да преследваме мечтите си. Когато имаме желание, винаги можем да сме достатъчно гъвкави, че да отделяме време един за друг. Моят начин на тренировка e гъвкав, мога да тренирам на различни места. Връзките от разстояние не са приятни, така че трябва да намираме време за себе си“, каза още Hacap.

Неговата възлюбена Александра пък направи любовно видеообръщение към него, пише „България Днес“.

„Ти си вдъхновител не само защото побеждаваш, а защото показваш какво значи да си човек с доблест, с обич към това, което правиш, и с огромното сърце, което всички около теб виждат. Горда съм, че си до мен, горда съм, че те обичам и без значение колко купи и медали ще спечелиш още, ти винаги ще бъдеш МОЯТ шампион!“, споделя Костадинова, която се състезава за руския клуб „Амурски тигрици“. Двамата в момента прекарват ваканцията си заедно в зимен курорт в Алпите.