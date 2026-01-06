Картите за градския транспорт за ученици и пенсионери в Благоевград поскъпнаха с 3.25 лв., за да е по- точна сумата в евро

Собственикът на фирмата превозвач М. Богданов категоричен: До март 2027 г. цената на билета няма да бъде вдигана, закръглянето й от 60 евроцента е в полза на клиентите

Считано от 1 януари, месечните карти за градския транспорт за ученици и пенсионери поскъпват с 3.25 лв. и стават 33.25 лв. /17 евро/ вместо досегашните 30 лв. За работещите увеличението е от 48 лв. на 50.85 лв. /26 евро/. Това установи проучване на „Струма“, а добрата новина е, че цената на билетчето за пътуване в автобусите от градския транспорт в Благоевград остава 1,20 лева /0,60 евро/.

Каква е ситуацията в първия работен ден на новата година проверихме на автогарата. Там вчера малко преди обяд бе изключително оживено, на моменти пред касите се образуваха опашки, като множество пътници чакаха автобуси по различни направления.

„Не знам има ли увеличение на билетите, защото не пътувам редовно с рейс. Последния път платих 11 лв. до Якоруда, надявам се и сега да е толкова“, сподели жена. Възрастен мъж, чакащ автобус за Осеново, коментира, че още преди Нова година билетчето се е вдигнало с 30 стотинки и е станало 4.30 лв. А на въпроса с евро или левове плаща, поясни, че няма и цент от единната европейска валута, още повече че взема пенсията на 10 януари. Изрази мнение и че гратисният период от един месец е прекален малък и според него би трябвало хората да могат ползват левове поне до края на февруари.

На съседната пейка автобуса за село Полена чакаше осмокласникът от Гимназията по икономика Владислав Великов

„Да, има увеличение. Преди билетът струваше 3.50 лв., сега е 3.90. Картите за междуградския транспорт пък са вдигнати от 80 на 95 лв., което наистина е много, цели 15 лева“, категоричен бе ученикът, пътуващ всеки ден след училище.

За коментар потърсихме началника на автогарата Венцислав Ваклев. Той бе лаконичен, че има увеличение, но по думите му – минимално. Цените оставали под законово фиксираните максимални прагове, като във връзка с това е постъпило и запитване от Комисията за защита на потребителите.

„За повече и по-конкретна информация е най- добре да се свържете с представители на самите фирми превозвачи“, препоръча В. Ваклев.

Отговорникът за градския транспорт на фирма „Струма 11“ ООД Олга Иванова заяви, че що се касае до автобусите, обслужващи линиите в Благоевград, поскъпване няма, дори напротив.

„При цена на билета от 1.20 лв., на база на превалутирането се получава 61.3 евроцента, като ние ги закръглихме на 60 евроцента, тоест в полза на клиентите”, констатира Олга Иванова и допълни, че е създадена необходимата организация. Така всички кондуктори по градски автобуси започват работния си ден снабдени със сума от 100 евро – 50 на банкноти, 50 на монети, и също толкова в български лева. Съответно, ако клиент даде левове, рестото е по същия начин, като това се отнася и за еврото.

„Естествено, никой не може да очаква, че ако даде банкнота например от 100 евро, служителят ще разполага и ще му върне 99.40 евро“, подчерта отговорникът за градския транспорт и допълни, че самото превалутиране е голямо предизвикателство за служители. Така кондукторите носят със себе си по две чанти /за еврото и левовете/, смятат на място дали да върнат 80 стотинки или 40 цента, което е допълнително напрежение за работещите.

Добрата новина е, че по автобусните линии, осигуряващи транспорт на 70 000 пътници в града и околни села, засега няма случаи на напрежение и конфликти. Немалка част от клиентите приготвяли точни пари за билетите си, като някои масови броели жълти стотинки, за да изчистят касичките си.

Че приема поскъпването на картата от 30 на 33.25 лв. за нормално и минимално, сподели възрастна жена, чакаща вчера по обяд на спирката при Джамията. Тя призна и че има карта от години, по-конкретно от 58 месеца, и дори с вдигането на цената с 3.25 лв. й е много изгодно да пътува, още повече че може да ползва всички линии, при това без да дава по 1.20 лв. за билет.

М. Богданов В първия работен ден от новата година на автогарата цареше оживление Владислав, чакащ автобуса за Полена Част от пътникопотока вчера преди обяд на една от натоварените спирки – тази при Джамията

Свързахме се и със съсобственика на фирмата Марио Богданов, който уточни, че цените на билетите не само не се вдигат, но и поевтиняват, защото 60 евроцента не е 1.20 лв., а е 1.17 лв.

На въпроса кое налага поскъпването на картите, представителят на транспортната фирма коментира, че това е направено, за да е по-точно превалутирането към еврото, но хората ще продължат да ползват градския транспорт, при това с големи отстъпки. Изчисленията показват, че при редовна цена от 1.20 лв., 60 пътувания на месец излизат 72 лв., или ако са с карта излиза с 38.75 лв. по-евтино за ученици и пенсионери, и с 21,15 лв. за работещи.

„Има хора, който откровено злоупотребяват и винаги са неблагодарни. Картите са разчетени за 60 пътувания месечно, но някои навъртат по 80 и повече, буквално не слизат от автобусите и това е за наша сметка. Накрая ще ме ядосат и ще направим така, че наистина да въведем ограничения за 60 пътувания, а останалите да се плащат“, каза М. Богданов и допълни, че по същия начин – на брой пътувания, са и картите за междуградския транспорт

„Конкретно за София мога да кажа, че максималният праг на билета е 14 лв. При нас е 13.70 лв. – 7 евро“, изтъкна М. Богданов и увери, че поне до месец март 2027 г., когато изтича договорът на фирмата за обслужването на градските линии, цената на билета няма да поскъпва, тоест ще остане 60 евроцента, или 1.17 лв.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА