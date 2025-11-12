Картофени питки със сирене на тиган

Тези картофени питки със сирене са истинска домашна вкусотия – меки отвътре, златисти отвън. Приготвят се лесно, без печене, само на тиган. Подходящи са както за закуска, така и за бърза вечеря с чаша айрян или кисело мляко.

Необходими продукти:

500 г картофи

1 ч. л. сол

50 г масло

2 яйца

70 г твърдо сирене (по избор – краве, кашкавал или смес)

150 г брашно

40 мл олио

Начин на приготвяне: