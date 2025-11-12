Картофени питки със сирене на тиган

Топ теми

Дата:
от: Готви със Струма
( 361 )

Тези картофени питки със сирене са истинска домашна вкусотия – меки отвътре, златисти отвън. Приготвят се лесно, без печене, само на тиган. Подходящи са както за закуска, така и за бърза вечеря с чаша айрян или кисело мляко.

Необходими продукти:

  • 500 г картофи
  • 1 ч. л. сол
  • 50 г масло
  • 2 яйца
  • 70 г твърдо сирене (по избор – краве, кашкавал или смес)
  • 150 г брашно
  • 40 мл олио

Начин на приготвяне:

  1. Обелете и сварете картофите в подсолена вода до пълна готовност. Отцедете ги и ги намачкайте заедно с маслото. Проверете вкуса и при нужда добавете още сол.
  2. Разбъркайте картофеното пюре с разбитите яйца и едро настърганото сирене. Постепенно добавете пресятото брашно и замесете меко тесто – не трябва да лепне по ръцете, но и да не се рони.
  3. Разделете тестото на 4–5 равни части и оформете плоски питки с дебелина около 1,5 см.
  4. Загрейте олиото в тиган на умерен огън и запържете питките от двете страни по 4–5 минути, докато станат златисти и леко хрупкави.
  5. Сервирайте ги топли – самостоятелно или с допълнително настъргано сирене, сметана, кисело мляко или свежа салата.

