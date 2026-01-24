Картофи по селски с месо, бекон и яйце

Необходими продукти
картофи – 500 г
свинско месо (врат или плешка) – 200 г
бекон – 100 г
яйца – 2 бр.
лук – 1 голяма глава
олио или свинска мас – 2 с.л.
сол – на вкус
черен пипер – на вкус
червен пипер – 1/2 ч.л.
пресен магданоз – за поръсване
Начин на приготвяне
Картофите се обелват, нарязват на едри парчета и се подсушават добре, след което се запържват за няколко минути в загрятата мазнина на умерена температура (7 от 9 на котлона) в широк тиган, за да се запечатат. След това огънят се намалява на 5 (от 9), за да се изпържат равномерно и да омекнат, без да загарят.
Месото се нарязва на хапки и се добавя към картофите, като се пържи до хубаво запечатване и готовност, след което се прибавят нарязаният бекон и лукът и се готвят до отделяне на ароматите и леко карамелизиране. Ако тиганът започне да пуши, значи огънят е твърде силен и трябва леко да се намали.
Ястието се подправя със сол, черен пипер и червен пипер, котлонът се намалява на степен 3-4 (от 9) и се правят малки гнезда в картофите – в тях се чукват яйцата, които се оставят да се изпържат до желаната степен, а накрая се поръсва със ситно нарязан магданоз и се сервира веднага.
Често това ястие се приготвя с остатъци от сварени картофи или печено месо от предния ден, което го прави още по-бързо и практично за ежедневната кухня./gotvach.bg