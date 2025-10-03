Катастрофата край Кресненските ханчета! Шофьорът е с фрактури на ръцете, д-р Тумбев извади стъкло от окото на 14-г. момиче

Жена загина, а други 7 пътници бяха ранени при тежка катастрофа в Кресненското дефиле. Инцидентът стана днес около 06:45 часа след Кривия тунел в района на ханчетата. Микробус се е блъснал в товарен автомобил, който се е движил в насрещното платно. При удара на място е загинала жена от гр. Елена, която се е возила на предната седалка на микробуса. Групата, която е била само от жени, пътувала на екскурзия до Метеора в Гърция.

След катастрофата шестте жени и шофьорът са транспортирани за оказване на медицинска помощ в Благоевград. В спешно-приемно отделение на МБАЛ – Благоевград са прегледани жените, като четири от тях са били с леки наранявания. С тях е било 14-годишно момиче, в окото на което е попаднала частица стъкло. Шефът на СПО в МБАЛ – Благоевград д-р Александър Костов е завел момичето до клиниката на офталмолога д-р Йордан Тумбев, който е отстранил чуждото тяло. Шофьорът е с фрактури на ръцете и е бил насочен в болница ПУЛС. Жените са отказали хоспитализация и са освободени за домашно лечение.

Веднага след произшествието пътят беше затворен за движение и в двете посоки, като на място бяха изпратени полицейски екипи. След приключване на огледите и изтеглянето на катастрофиралите превозни средства движението беше възстановено. Причините за катастрофата са в процес на изясняване от дежурната оперативна група на ОД на МВР – Благоевград. Разследване тече и за друг инцидент в четвъртък вечерта, при който бързият влак София – Кулата блъсна и уби човек. Това се случи в района на жп участъка в кв. „Струмско”, в посока Симитли, в 18:48 часа. Машинистът видял мъж, облегнат на стената под моста при жп линията. Когато влакът приближил, човекът се придвижил към релсите, свил се на топка, легнал пред композицията и загинал. На място са изпратени полицейски екипи за изясняване самоличността на загиналия и обстоятелствата около трагедията. Днес се разбра, че загиналият е 72-годишен мъж от село Мощанец.

В рамките на месец това е второ самоубийство пред влак. Припомняме, че на 10 септември 2025 г., отново в района на благоевградския квартал „Струмско”, бързият влак Петрич – София блъсна и уби мъж, който се намирал пред жп прелеза. Тогава внезапно на релсите изскача млад мъж, който разперва ръце като за прегръдка пред локомотива. Машинистът нямал никакъв шанс да спре влака, който помита 35- годишния благоевградчанин.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

