Катастрофа в Гоце Делчев, транспортираха ранен в болница

На ул. „Дунав“ в гр. Гоце Делчев е станало ПТП, при което лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 60-годишен водач от с. Ново Лески, общ. Хаджидимово, поради неспазване на необходимата дистанция е блъснал спиращ пред него товарен автомобил „Шкода“ с 33-годишен водач от гр. Благоевград. С контузия в областта на врата е пострадал 33-годишният мъж, който след извършен медицински преглед е освободен за домашно лечение. Пробите за наличие на алкохол в издишания въздух на водачите са отрицателни.

Коментар с Facebook