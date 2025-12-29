Катастрофа между камион и кола край Петрич, има ранен шофьор

Товарен и лек автомобил са катастрофирали на пътя между село Първомай и град Петрич, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград.

Произшествие е станало около 12:00 часа. По първоначална информация водачът на лекия автомобил е със счупен крак. Причините за инцидента се изясняват.

Заради катастрофата беше въведено временно ограничено на движението при 74 км на път III-198 Петрич – Първомай. Движението е възстановено и пътят е свободен, добавиха от ОДМВР-Благоевград.

На 16 декември от полицията съобщиха за трима души, пострадали след пътнотранспортно произшествие, възникнало в района на село Дрангово, община Петрич.