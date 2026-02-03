Катастрофа преди Кресна вкара движението в една лента

Катастрофа затруднява движението по Републикански път I-1 Благоевград – Кулата. Пътният инцидент е станал на 397 километър, в района преди град Кресна в посока Кулата.

Заради сблъсъка на шосето движението се осъщестява поетапно в една лента. От Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждават шофьориите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Да не предприемат изпревервания.

На място трафикът се регулира от пътни полицаи. Очаква се до час-два движението да се нормализира. дотогава трябва да се освободи пътят от катастрофиралите коли.