Катастрофа при Боснек предизвика временно задръстване на магистрала „Струма“

Катастрофа причини временно голямо задръстване на магистрала „Струма“ следобед днес. Инцидентът е района на Боснек в посока Благоевград, съобщиха шофьори. Ударили са се леки автомобили с македонска и българска регистрация. Единият от автомобилите превозвал мотор, който е изхвърчал на пътното платно. На място е извикана полиция и за кратко време пристигнали и две пожарни и линейка. От полицията в Перник поясниха, че водачите са изпробвани за алкохол и наркотици. Единият от тях е дал положителен резултат за дрога. Заради катастрофата се е образувало огромно задръстване. По непотвърдена информация няма пострадали. Временно движението се осъществяваше в изпреварващата лента. Автомобилите вече се преместени и колите преминават спокойно.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА