Катастрофа след катастрофа в Пиринско, има и пияни шофьори

На 29.08.2025 г. около 08:05 часа в района на с. Кочан е станало ПТП, при което лек автомобил „Рено Клио“ с 21-годишен водач от същото село е излязъл в ляво от пътното платно и се е преобърнал в дере. Водачът на автомобила е пострадал с фрактура на долната челюст, фрактура на ребра с пневмоторакс и фрактура на три прешлена. Транспортиран е за лечение в болнично заведение в гр. София.

На 29.08.2025 г. около 19:30 часа на черен път в землището на с. Бачево, 77-годишен мъж от с. Бачево, управлявайки малогабаритен колесен трактор, който не е регистриран по надлежния ред е загубил контрол над него и се е преобърнал в крайпътна нива. Водачът е загинал на място, а 76-годишна жена, возеща се на трактора, е пстрадала с фрактура на предмишницата и фрактура на раменната кост.

На 29.08.2025 г. около 19:45 часа на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Гоце Делчев“, 11-годишно момче от града е паднало от управлявания от него велосипед „Ултра“ и е пострадало с разкъсване в ингвиналната област, охлузвания и натъртвания в областта на главата, крайниците и тялото. Транспортирано е за лечение в болнично заведение в гр. София без опасност за живота.

На 30.08.2025 г. около 16:40 часа на ул. „Серес“ в гр. Сандански, лек автомобил „Опел Астра“ с 21-годишен водач от с. Джигурово е излязъл в дясно от пътното платно и се е ударил в лек автомобил „БМВ“, който е продължил движението си и се е ударил в паркиран лек автомобил „Фолкваген Голф“. При инцидента са нанесени материални щети. Няма пострадали хора. На водачите на автомобилите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

На 31.08.2025 г. около 15:50 часа на ул. „Полк. Дрангов“ в гр. Сандански, лек автомобил „Опел Зафира“ с 55-годишен водач от гр. София е реализирал ПТП с материални щети, след като излизайки от място за паркиране е ударил друг паркиран автомобил. На водача е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 4,12 промила. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Издаден му е талон за медицинско изследване на кръвта. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени средните водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол:

На 29.08.2025 г. около 23:20 часа в с. Лозеница, 65-годишен мъж от гр. София е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с наличие на 1,83 промила алкохол, в издишания въздух .

На 30.08.2025 г. около 00:30 часа в с. Корница, 39-годишан мъж от същото село е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,77 промила алкохолв издишания въздух.

На 30.08.2025 г. около 08:50 часа по ул „Яне Сандански“ в гр. Благоевград, 39-годишен благоевградчанин е управлявал мотоцищлет „Кавазаки“ с наличие на 1,85 промила алкохол в издишания въздух.

На 30.08.2025 г. около 16:15 часа по ПП 1 Е-79 между гр. Кресна и гр. Благоевград, 47-годишен чужд гражданин е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,56 промила алкохол в издишания въздух.

На 30.08.2025 г. около 18:55 часа по ул. „Ал. Баров“ в гр. Разлог, 40-годишен мъж от града е управлявал велосипед с трайно монтиран бензинов двигател с наличие на 1,95 промила алкохол в издишания въздух.

На 30.08.2025 г. около 22:48 часа в с. Черниче, 39-годишен мъж от с. Полето е управлявал лек автомобил „Форд Фиеста“ с наличие на 2,87 промила алкохол в издишания въздух.

На 31.08.2025 г. около 20:30 часа по пътя между с. Корница и с. Лъжница, 31-годишен мъж от с. Корница е управлявал лек автомобил „Ауди“ без свидетелство за управление на МПС и с наличие на 1,77 промила алкохол в издишания въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.





