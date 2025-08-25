Катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево, единият шофьор – с 2,24 промила

Жена загина, а петима са ранени при катастрофа на пътя Габрово-Севлиево, съобщава БТА. Ударили са се три автомобила. Инцидентът станал в неделя вечерта около 22:45 ч.

По неясни причини лек автомобил, управляван от 26-годишен мъж, е ударил пътнически бус, пълен с хора, и още една кола. Ранени са петима души, а една жена загива.

По случая е образувано досъдебно производство. Алкохолната проба на водача, причинил катастрофата, е отчела 2,24 промила. Според прокуратурата той не е представил свидетелство за управление на МПС.

Той е задържан за срок до 72 часа и е привлечен като обвиняем за престъпление, извършено при евентуален умисъл и в нетрезво състояние. Като настояща мярка ще бъде поискано вземане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.





