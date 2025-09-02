Катастрофиралият сутринта трамвай е потеглил с максимална скорост след външна намеса

Трамваят, който рано тази сутрин катастрофира в София, е потеглил след външна намеса, заяви в ефир председателят на комисията по транспорт в Столичния общински съвет Иван Таков.

Той е гледал записите от камерите в кабината на ватмана:

„Виждат се две момчета как обикалят около трамвая. Смътно се вижда, че е проникнато през страничното стъкло на кабината и е активиран трамвая в режим ход, като джойстикът за ускоряване е сложен на позиция на максимална скорост. Компетентните органи трябва да си свършат работата, както трябва и аз съм сигурен, че ще го направят, за да разберем точно каква е истината. Но това е изключително притеснително предвид на това, че прилична много на терористичен акт – да засилиш трамвай с 80 км в час в града е абсолютно недопустимо“, посочи Таков.

Движещият се по булевард „Шипченски проход“ трамвай по линия №22 излезе от релсите на кръстовището пред посолството на Румъния, след което блъсна паркирани коли и пропадна в пешеходния подлез на ъгъла на булевард „Михай Еминеску“ и улица „Цар Иван Асен Втори“. Всичко това стана, след като ватманът е слязъл, за да си купи кафе. Инцидентът се размина без пострадали, само заради ранния час.

Ватманът на катастрофиралия рано тази сутрин в София трамвай ще бъде санкциониран, съобщиха от Столичния електротранспорт. Дисциплинарна комисия ще разгледа случая. Щетите по трамвая са за 50 хиляди лева. Ватманът, който е с над 20 годишен стаж, е слязъл, за да си купи кафе на пазара „Ситняково“ и е оставил без надзор мотрисите.

Междувременно още един трамвай е излязъл от релсите в София. Инцидентът е станал в ранния следобед на кръстовището срещу гара „Подуяне“. Той също се е движил по линия №22, съобщават очевидци във Facebook групата „Катастрофи в София“. Към момента няма данни за пострадали.

БНР





