Катастрофи край Сандански и Симитли, има ранени

На 06.10.2025 г. около 11:00 часа на ПП 1 Е-79 км 422+300 в района на гр. Сандански, лек автомобил „Опел Корса“ с 66-годишен водач от гр. Сандански, завивайки на ляво е отнел предимството и ударил в предната дясна част лек автомобил „Киа Спортидж“ с 64-годишен водач от с. Дамяница. От удара, лекият автомобил „Киа“ е навлязъл в насрещната пътна лента и с предната си лява част е ударил лек автомобил „Пежо“, управляван от 60-годишна жена от с. Лешница, която е пострадала с комоцио. На тримата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

На 06.10.2025 г. около 16:45 часа на пътя между гр. Симитли и с. Черниче, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, лек автомобил „Мерцедес“ с 32-годишен водач от гр. Симитли е навлязъл в лентата за насрещно движение на десен завой и се е блъснал в лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 22-годишна жена от с. Черниче. Жената е настанена за наблюдение в МБАЛ-Благоевград със съмнение за комоцио. На водачите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.