„Катимерини“: Българска Ривиера се оформя около Кавала

Около Кавала се оформя българска Ривиера, разкрива публикация на гръцкото издание „Катимерини“ и уточнява, че в този район българите масово инвестират в жилища.

Българите от туристи станаха собственици на много недвижими имоти в Северна Гърция, съобщават медиите като се позовават на информация от брокерски фирми. Търсят се всякакви имоти – от терени за каравана до триетажни вили. Новото строителство се изкупува още в начален етап от българи, казаха строителните фирми.

Районът около Кавала е добре познат на българските туристи и те са с интерес да инвестират именно там. В последните години реална цена беше 900 евро на квадратен метър, а вече под 2000 евро няма, според брокерите.

Въпреки това интересът не стихва от страна на българи. Много от тях използват имота си за почивка през лятото, други го отдават под наем. По-възрастните поради добрия климат живеят постоянно там.

При анкета сред местните собственици на заведения се вижда, че те са благодарни на българските туристи. Вече във всички заведения в областта на Кавала има българско меню.БНР





