КАТ започва да глобява шофьори с неподходящи за зимата гуми

От днес органите на КАТ може да налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с неподходящи за зимата гуми. От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.

Законът за движение по пътищата (ЗДП) позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време.

„Днес очакваме да има доста наплив от хора за смяна на гуми. Тази услуга също обаче поскъпна в сравнение с миналите години. Истината е, че всеки сам може да си смени гумите, но е важно после да изравни тяхното налягане. Можем да разберем кога гумата ни е захабена по дълбочината на протектора, а това се мери лесно само с линийка и монета”, обясни управителят на сервиз Тодор Тодоров.

Традиционната акция „Зима”, която цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон, стартира още на 1 ноември и продължава. От днес от КАТ ще са още по-налюдателни по отношение изправността на автомобилите.