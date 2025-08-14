КАТ окичиха с фишове над 20 коли само на една улица в Кюстендил, сред тях и две на „Гранична полиция”

Топ теми

Собствениците на над 20 автомобила, паркирани на ул. „Патриарх Евтимий“ в центъра на Кюстендил, са санкционирани за нарушение на знака „Забранено паркирането“, казаха за БНР потърпевши водачи. Сред санкционираните имало и две служебни коли на „Гранична полиция“. 

Улицата е без изход, но е от най-натоварените в централната градска част. По нея се паркира денонощно, твърдят местни жители. Отскоро обаче общината въведе санкциониране за неразрешено паркиране и неприсъствено – с фиш върху предното стъкло. 

Заради многото жалби и сигнали за въведената абонаментна система за паркиране в града общината качи на сайта си за обществено обсъждане предложения за промени в наредбата по безопасност на движението.

Паркоместата в центъра, а и в кварталите, не достигат, защото има домакинства с по 2-3 и дори повече автомобили. 



