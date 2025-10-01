Кафето в офиса повишава холестерола

Учени от Швеция установиха, че кафето от повечето кафемашини на работните места съдържа относително високи нива на вещества, които повишават холестерола. Това пише Юрикалърт, позовавайки се на публикация в сп. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

Авторите на изследването са от университета на Упсала и си сътрудничат с колеги от Технологичния университет „Чалмърс“. Те са открили голяма разлика в сравнение с кафето, приготвено в обикновени кафемашини с хартиен филтър, които премахват повечето от тези вещества.

„Имайки предвид колко кафе се консумира на работните места в Швеция, искахме да придобием представа за съдържанието на вещества, повишаващи холестерола в кафето от тези видове машини“, пишат авторите на изследването.

За целта специалистите са изследвали 14 кафемашини и са установили, че нивата на тези вещества са много по-високи в приготвеното в тях кафе, отколкото в обикновените кафемашини с капков филтър. Това води до извода, че процесът на филтриране е от решаващо значение за наличието на повишаващите холестерола вещества, като според тях не всички кафемашини успяват да ги филтрират.

Изследователите отбелязват също, че все още „се знае малко за това как консумацията на приготвено по този начин кафе влияе на здравето в дългосрочен план“.

Заключението на научния екип е доста предпазливо – „внимателно филтрираното кафе изглежда е предпочитаният избор за сърдечносъдовото здраве“ и че хората трябва да филтрират кафето си, включително на работното място.





