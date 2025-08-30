Квартали в Кюстендил на воден режим заради сушата

Квартали в Кюстендил минават на воден режим заради сушата. Дружеството „Кюстендилска вода“ публикува информация, касаеща водоснабдяването на няколко от големите жилищни квартали в областния център. Във връзка със засушаването и намаления дебит на водоизточниците ще бъде нарушено подаването на вода за питейно-битови нужди към абонатите в кварталите „Колуша“ и „Младост“, включително и горната част на квартал „Запад“. Това ще се случва между 22.00 часа и 6.00 часа.

Поради същата причина ще бъде намалено налягането по водопроводите в централната градска част, квартал „Могилата“ и горната част на квартал „Запад“. По-малко вода ще има между 22.00 часа и 6.00 часа, както и между 10.00 часа и 18.00 часа.

Водният оператор призовава своите абонати да се използва водата само по предназначение за питейно-битови нужди. Да не се използва за поливане на тревни площи и зеленчукови градини, миене на моторни превозни средства, балкони и други пространства.





