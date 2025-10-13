Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо се усамотиха на яхтата на певицата

Американската поп звезда Кейти Пери и бившият премиер на Канада Джъстин Трюдо бяха заснети в интимни моменти на борда на луксозната яхта Caravelle край бреговете на Калифорния, съобщи Daily Mail. Снимките, публикувани в събота, показват 40-годишната певица в черен цял бански костюм, докато споделя целувка с 53-годишния политик, облечен единствено с дънки.

На една от снимките Трюдо прегръща Кейти Пери, докато двамата се наслаждават на гледката от горната палуба на яхтата. Друг кадър показва как певицата обвива ръце около врата му, докато той я целува по бузата. По данни на изданието, снимките са направени в края на септември от турист, плаващ в близост до мястото на инцидента.

„Яхтата ѝ се приближи до малък кораб за наблюдение на китове, след което двамата започнаха да се целуват“, разказва очевидец пред Daily Mail. „Не разбрах веднага кой е мъжът, докато не видях татуировката на ръката му — тогава осъзнах, че това е Джъстин Трюдо.“

Представители на Пери и Трюдо не са коментирали официално информацията.

Слуховете за романтична връзка между двамата започнаха през юли, когато певицата и бившият министър-председател бяха засечени на вечеря в Монреал. По-късно те бяха видени да се разхождат в парк „Маунт Роял“, а дни след това Трюдо бе забелязан сред публиката на напълно разпродадения концерт от турнето на Пери Lifetimes в Канада.

През август източници, цитирани от Daily Mail, посочиха, че връзката им е преминала през кратък застой след засиленото медийно внимание. „Тя е заета, той също. И двамата имат натоварени графици, а първоначалната еуфория отмина,“ заявява източник, добавяйки, че двамата са поддържали постоянна връзка през юли, но напоследък общуват по-рядко.

Кейти Пери прекрати връзката си с актьора Орландо Блум през юни, след близо десет години заедно. Двамата имат петгодишна дъщеря — Дейзи Дав. Джъстин Трюдо се раздели със съпругата си Софи Грегоар-Трюдо през 2023 г. след 18 години брак. Те имат трима деца — синовете Ксавие (17 г.) и Хадриен (11 г.), както и дъщеря Ела-Грейс (16 г.).