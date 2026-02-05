Кейт Мидълтън за битката с рака: Има моменти на страх, но има и моменти на сила

Преборилата се с рака Кейт Мидълтън разказа за моментите си на страх и изтощение, през които е преминала, преди да влезе в ремисия. Принцесата на Уелс публикува в Instagram трогателно видео от посещението си при онкоболни пациенти.

Споделеното от Мидълтън

„В Световния ден за борба (4 февруари) с рака мислите ми са с всички, които се сблъскват с диагноза рак, преминават лечение или намират своя път към възстановяване. Ракът засяга толкова много животи – не само пациентите, но и семействата, приятелите и хората, които се грижат за тях. Както всеки, минал по този път, знае – той не е линеен. Има моменти на страх и изтощение, но има и моменти на сила, доброта и близост“, каза 44-годишната Мидълтън.

Тя призова засегнатите да помнят значението на грижата, разбирането и надеждата, добавяйки: „Моля, знайте, че не сте сами“.

За битката ѝ с рака

Мидълтън обяви през март 2024 г., че е диагностицирана с рак и се подлага на лечение. През септември същата година съобщи, че е приключила „изключително тежката“ химиотерапия, а четири месеца по-късно – че е в ремисия. След това тя постепенно се върна към кралските си задължения и пое новата роля на съвместен патрон на болницата „Royal Marsden“.

През 2025 г. принцесата започна по-често да се появява публично – включително на Кралското градинско парти и „Уимбълдън“.

Принц Уилям също говори за борбата с рака, признавайки, че не е очаквал болестта да засегне семейството им, но отбеляза, че сега всичко се развива в правилната посока. Двамата имат три деца: принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис.