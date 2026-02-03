Кесадия с пилешко месо

Продукти:

500 г пилешко филе

сок от 1/2 лимон

2 ч. л. млян кимион

1 ч. л. сух риган

1/2 ч. л. червен пипер

смлян черен пипер на вкус

1/2 ч. л. сол

1 с. л. олио

2 глави червен кромид лук

2 големи чушки (червени или зелени)

6 броя готови питки тортиля

1 ч. л. краве масло

100-150 г настъргано сирене Чедър, Едам или Витоша

Начин на приготвяне:

1. Пилешкото филе се нарязва на ивици или малки кубчета. В купа се смесват пилешкото месо, лимоновият сок, кимион, риган, червен пипер, сол и черен пипер. Всичко се разбърква и покрива. Купата се поставя в хладилник минимум 30 минути до 8 часа.

2. Лукът и чушките се почистват добре и нарязват на ивици. В голям тиган се сгорещява олиото и се запържва пилешкото месо до побеляване. Добавят се лукът и чушките.Всичко се готви до омекване на зеленчуците. Накрая сместа се поръсва със сол и черен пипер на вкус.

3. В друг голям тиган се разтопява 1/4 от маслото. Отгоре се поставя една питка тортиля. Половината от питката се поръсва с настъргано сирене, отгоре се поставя 1/6 от пилешката смес и накрая се поръсва с още настъргано сирене.

4. Питката се захлупва с останалата (празна) част от тортилята и леко се притиска с широка шпатула.

5. Кесадилята се пече на умерен огън, докато сиренето се разтопи и придобие златист цвят.

6. Тортилята с пилешко се обръща и запича до златист цвят. Кесадилята се сваля от котлона и се разрязва на 3 части.

7. Поднася се със салата и/или гуакамоле.