Кесадия с пилешко месо

Продукти:
- 500 г пилешко филе
- сок от 1/2 лимон
- 2 ч. л. млян кимион
- 1 ч. л. сух риган
- 1/2 ч. л. червен пипер
- смлян черен пипер на вкус
- 1/2 ч. л. сол
- 1 с. л. олио
- 2 глави червен кромид лук
- 2 големи чушки (червени или зелени)
- 6 броя готови питки тортиля
- 1 ч. л. краве масло
- 100-150 г настъргано сирене Чедър, Едам или Витоша
Начин на приготвяне:
1. Пилешкото филе се нарязва на ивици или малки кубчета. В купа се смесват пилешкото месо, лимоновият сок, кимион, риган, червен пипер, сол и черен пипер. Всичко се разбърква и покрива. Купата се поставя в хладилник минимум 30 минути до 8 часа.
2. Лукът и чушките се почистват добре и нарязват на ивици. В голям тиган се сгорещява олиото и се запържва пилешкото месо до побеляване. Добавят се лукът и чушките.Всичко се готви до омекване на зеленчуците. Накрая сместа се поръсва със сол и черен пипер на вкус.
3. В друг голям тиган се разтопява 1/4 от маслото. Отгоре се поставя една питка тортиля. Половината от питката се поръсва с настъргано сирене, отгоре се поставя 1/6 от пилешката смес и накрая се поръсва с още настъргано сирене.
4. Питката се захлупва с останалата (празна) част от тортилята и леко се притиска с широка шпатула.
5. Кесадилята се пече на умерен огън, докато сиренето се разтопи и придобие златист цвят.
6. Тортилята с пилешко се обръща и запича до златист цвят. Кесадилята се сваля от котлона и се разрязва на 3 части.
7. Поднася се със салата и/или гуакамоле.