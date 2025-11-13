КЗК отмени решението на Благоевград да прекрати поръчката за дезинфекция на общината, разпореди продължаване на процедурата

Производството е по жалба на отстранения участник „Д.Д.Д.-1“ ООД, на който са присъдени 3500 лв. разноски

Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на кмета на Благоевград Методи Байкушев от 11 юли 2025 г. за прекратяване на процедурата за избор на фирма, която да извършва дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на обекти на територията на община Благоевград.

Това стана по жалба на отстранената от обществената поръчка софийска фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД с управители М. Петров и Р. Стойков, която предизвика и друго производство в комисията – за неправомерното й отстраняване. По новата жалба фирмата твърди, че Байкушев не е трябвало да прекратява поръчката, а просто да я продължи от етап отваряне на ценовото предложение на „Д.Д.Д.-1“ и класиране.

Акцентът на жалбата е мотивът за прекратяването на процедурата – чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, изисква наличието на две условия – да е констатирано нарушение при откриването и провеждането на процедурата и установеното нарушение да не може да бъде отстранено с последващи от страна на възложителя действия, без да се променят условията, при които процедурата е била открита. В случая налице обаче било само първото основание.

Любопитно е, че след първото производство в КЗК, което още е висящо, община Благоевград се съгласява, че неправилно е отстранила от процедурата „Д.Д.Д.-1“. Сегашната й теза, че при това положение процедурата трябва да бъде прекратена, обаче не е прието от комисията и тя е разпоредила преписката да бъде върната в Благоевград за продължаване на процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Община Благоевград е осъдена още да заплати на „Д.Д.Д.-1“ ООД направените по производството разноски в размер на 3350 лв. Решението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Припомняме, че освен „Д.Д.Д.-1“ ООД в процедурата участва и „Грант Медикал“ ООД, която бе определена за победител.

ВАНЯ СИМЕОНОВА