КЗК отряза англичани, поискали да управляват инсталациите за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци в Петрич

Софийското дружество „Д Консей“ ООД с управител Антонио Петков и действителен собственик великобританската фирма „Сара Ейми Грайс“, не успя да оспори пред българската Комисия за защита на конкуренцията решението на петричкия кмет Димитър Бръчков да повери на местното дружество „Тео Морис България“ ЕООД експлоатацията и стопанисването на инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич.

Основната жалба на „Д Консей“ беше, че е отстранена неправомерно от процедурата по избор на оператор, открита на 22.04.2025 г. Според управляваното от Петков дружество комисията неправилно приела, че в офертата му е предвидено последващо третиране на RDF отпадъците, попаднали случайно в общите битови отпадъци. В офертата им ясно пишело, че пластмасовите бутилки просто ще се отделят от твърдите битови отпадъци и няма да бъдат допуснати до транспортната лента в кабината за сортиране, обяснява Петков.

Не бил правилно разчетен и пасажът в офертата за опасните отпадъци – офериращата фирма допускала възможността на инсталацията за компостиране да бъдат приемани и опасни отпадъци, за които ще бъдат предприети мерки за несмесването им, но комисията държала на указанието в техническата спецификация: „В инсталацията за компостиране могат да бъдат приемани само биоразградими отпадъци с растителен произход“, и не могла да разбере защо се говори и за опасни отпадъци.

Отделно от протестите срещу собственото му отстраняване от процедурата, жалбоподателят твърди и че единственият, участвал и класиран на първо място със 100 точки участник, „Тео Морис България“ представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, тъй като не съответства на изискванията на възложителя и на условията на методиката за оценка. Освен всичко друго в ценовото предложение на победителя са открити аритметични грешки, което представлявало отделно и самостоятелно основание за отстраняване на участника съгласно условията на документацията, твърди А. Петков.

Според анализа на КЗК петричкото дружество „Тео Морис България“ с управител бившия общински съветник Георги Ангелски обаче е избрано напълно правомерно, а офертата на отстранената фирма наистина е пълна с противоречия.

По решението на КЗК, което може да бъде обжалвано пред ВАС, „Д Консей“ ООД трябва да плати на община Петрич 2500 лв. за направените по производството разноски за адвокатско възнаграждение.

