КЗК отхвърли жалбата на отстранено дружество, напиращо да пръска 750 дка тревни площи в Благоевград

Комисията за защита на конкуренцията отхвърли жалбата на софийското дружество „Д.Д.Д.-1“ ООД за обществената поръчка в Благоевград, на която „Гарант Медикал“ ООД бе избрана за извършител на дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на обекти на територията на общината.

Протестът на жалбоподателя „Д.Д.Д.-1“ на съдружниците Мартин Петров и Румен Стойков беше по две направления – че комисията неправилно го е отстранила от процедурата и неправомерно е избрала за изпълнител на поръчката „Гарант Медикал“ на бившата шефка на РЗИ Лена Павлова и съдружника й Симеон Баладжанов.

Според КЗК комисията, избрана да проведе процедурата, е работила прецизно и правилно е отстранила жалбоподателя заради техническото му предложение, в което липсва обяснение как ще се провежда вътрешнофирмената комуникация, координация, контрол и субординация на работните звена и отделните човешки ресурси. Освен това участникът подробно описал дейностите по дезинсекция, дератизация и дезакаризация, като ги представил в таблици и снимков материал, но не и организация на работата на ключов екип, в т.ч. как се разпределят отговорностите и дейностите между тях. На база обстоен анализ комисията е установила още, че офертата на „Гарант Медикал“ ООД отговаря напълно на условията, поставени от възложителя, и няма основание дружеството да не бъде обявено за победител.

Решението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд.

Заради жалбата процедурата, която бе открита през март с прогнозна стойност 160 000 лв., веднъж бе прекратена. Евентуалното обжалване пред ВАС ще я забави още повече и може да остави без третиране следващата пролет 750 дка тревни площи.

