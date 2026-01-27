КЗК представи напредъка по секторния анализ на пазара на храните пред Обществения съвет

Комисията за защита на конкуренцията представи напредъка по секторния анализ за състоянието на конкурентната среда на пазара на хранителни продукти пред Обществения съвет към регулатора. Консултативното звено включва всички национално представителни работодателски организации, двата национални синдиката, сдружение „Активни потребители“ и експерти, предава Нова.

В резултат на данните от междинния доклад по секторния анализ КЗК предприе задълбочено проучване по три направления – регионалната структура на пазара на търговия на дребно при храните, ценовата политика при формирането на крайната продажна цена на продуктите и анализ на степента на концентриране на пазара на производство, преработка и търговия с мляко и млечни продукти.

„Основната функционалност на Комисията за защита на конкуренцията, свързана със секторния анализ на храните е по отношение на нелоялните търговски практики, а именно взаимоотношенията между доставчиците и големите търговски вериги“, заяви доц. Карадимов.

По думите му ще се изследва задълбочено структурата, по която се формира надценката – голяма част от нея представлява отстъпката, която производителят дава на търговските вериги, за да може да реализира продукцията си. „Това е сърцевината на анализа, която пряко рефлектира върху производителите и преработвателите в сектора“, каза още той.

Доц. Карадимов подчерта, че с последните промени в Закона за защита на конкуренцията бе въведен общ състав на нелоялната търговска практика, което дава възможност на Комисията да установява всякакви форми на нелоялни търговски практики, освен изрично забранените в закона. При констатиране на такива КЗК може да наложи имуществена санкция до 10% от оборота.

Във връзка със задълбоченото проучване на пазара на мляко и млечни продукти Карадимов заяви, че за първи път КЗК започна ревизия на разрешена концентрация на пазара на млечни продукти. Комисията образува производство дали концентрацията от 2023 г. е извършена при условия и по начин, при които е била разрешена.

Проверява се дали заявените от компанията намерения за инвестиции, програми за подкрепа на производители и др., които са били основен мотив за разрешаване на концентрацията, са изпълнени и в случай на установени нарушения ще бъдем безкомпромисни в прилагането на законовите ни правомощия, обясни Жельо Бойчев, член на КЗК и ръководител на секторния анализ.

Независимо, че КЗК няма пряка функционална компетентност по отношение на цените, въз основа на подписаното споразумението с НАП и КЗП, Комисията оказа силна институционална подкрепа за задържане на ценовите равнища на хранителните стоки. „Комисията има правомощия да събира значима по обем информация. По линия на споразуменията предоставяме данни на НАП и КЗП при достатъчно индикации за необосновано поскъпване на цените, за да извършват проверки и да действат спрямо правомощията си“, каза още председателят на КЗК.

Доц. Карадимов благодари на Обществения съвет за активното участие в общественото обсъждане на междинния доклад на секторния анализ на храните, на което данните бяха представени пред изпълнителната власт, браншови организации на производители и преработватели, сдружения на потребители, модерната търговия, работодателски организации, синдикати, регулатори и потребители. Всички получени становища ще бъдат публикувани на интернет страницата на КЗК.

От своя страна участниците в Обществения съвет изразиха подкрепа за действията на Комисията и подхода за пълна прозрачност в работата ѝ, диалог и саморегулация на пазара при спазване на законовите ѝ правомощия.